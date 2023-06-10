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«Пари НН» уступил «Родине» в ответном стыковом матче, но остался в РПЛ

Завершился ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречались Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Родина» одержала победу со счётом 2:0. «Пари Нижний Новгород» остался в РПЛ по сумме двух матчей — 3:2.

«Пари НН» остался в РПЛ
© ФК ПАРИ НН

На восьмой минуте счёт открыл нападающий гостей Иван Тимошенко. Он не реализовал пенальти, назначенный за руку в штрафной нижегородцев, но первым успел на добивание после сейва Артура Нигматуллина. На 24-й минуте преимущество «Родины» увеличил форвард Амур Калмыков, замкнув подачу с углового.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.

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