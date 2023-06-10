«Пари НН» остался в РПЛ

Завершился ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречались Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Родина» одержала победу со счётом 2:0. «Пари Нижний Новгород» остался в РПЛ по сумме двух матчей — 3:2.

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На восьмой минуте счёт открыл нападающий гостей Иван Тимошенко. Он не реализовал пенальти, назначенный за руку в штрафной нижегородцев, но первым успел на добивание после сейва Артура Нигматуллина. На 24-й минуте преимущество «Родины» увеличил форвард Амур Калмыков, замкнув подачу с углового.