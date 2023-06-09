Тренер Тихонов назвал фаворита суперфинала Кубка России по футболу

"Наверное, ЦСКА является фаворитом, потому что играет в Москве, а это количество болельщиков и поддержка, которая будет обеспечена армейцам, - сказал Тихонов. - К тому же ЦСКА показывал хорошую игру на протяжении всего сезона. Но что бы мы ни говорили, это кубок, одна игра, здесь 50 на 50, но у ЦСКА есть преимущество. У московской команды более целостная игра, также она находится в хорошем настроении, заняла второе место, могут выиграть кубок, тогда будет очень удачный сезон для них".

"У "Краснодара" такая же ситуация, ни одного трофея, поэтому хочется первый титул завоевать. Не нужно отталкиваться от тех результатов четырех матчей команд в этом сезоне, в этом только один плюс - в том, что команды очень хорошо знают друг друга. А так, это одна игра, все что угодно может произойти - и случайная красная карточка, и пенальти, сейчас VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) работает великолепно, то есть все может быть, здесь загадывать нельзя", - добавил Тихонов.