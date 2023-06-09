Тренер Непомнящий: в Суперфинале Кубка России не стоит ждать высокой результативности

— Я не думаю, что прошлый матч «Краснодара» и ЦСКА оставил какую то пищу для размышлений Владимиру Федотову, потому что анализ прошлой встречи не всегда работает, когда впереди игра такого масштаба. Дело в том, что это совершенно разные по уровню матчи. К финалу ЦСКА будет готовиться по особенному и строить игру исходя из того, что есть здесь и сейчас, без каких либо оглядок на прошлые игры. Я думаю, что обе команды вновь будут играть в атаку, но изобилия голов ждать не придется, так как из за неопытности большинства игроков обе стороны будут осторожничать, лишний раз не рисковать и сильно не раскрываться.



А если говорить о фаворите, то априори это армейцы. Всё из за их места в таблице РПЛ и того, что матч так или иначе будет проходить в Москве. Но у «Краснодара» тоже есть преимущество. В психологическом плане команда Владимира Ивича будет выглядеть более раскрепощенно, потому что от «быков» не ждали такого результата. И того, что они в финале, уже достаточно для похвалы со стороны Сергея Галицкого и всех болельщиков краснодарской команды.



Но всё же я бы не выделял фаворита. Ведь для большинства игроков это будет первым матчем, где нет права на ошибку. В обеих командах достаточно мало опытных игроков. Из ЦСКА на ум приходят только Игорь Акинфеев и Кирилл Набабкин, у «Краснодара» есть Алексей Ионов. Для остальных это первый опыт большой игры, — приводит слова Непомнящего RT.