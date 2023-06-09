Футболистки, участвовавшие в жесткой драке с кулаками, опубликовали извинения

«Я не могу вернуться в прошлое и исправить то, что я сделала. Но я могу извиниться, потому что этого заслуживают тренеры и игроки моей команды, а также все болельщики, которые ежедневно смотрят нашу лигу. Это был не лучший поступок, ярость в момент ослепила меня. Я прошу прощения от всего сердца, больше такого не повторится», — написала Стефани Тораль в своих соцсетях.