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Экс-тренер "Спартака" назвал бывшего игрока красно-белых Глушакова плохим и токсичным человеком

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова, который заявил, что хотел бы после окончания карьеры игрока возглавить московский клуб.

Экс-тренер "Спартака" раскритиковал Глушакова после его слов о желании возглавить клуб
© РИА Новости

«Глушаков — плохой и токcичный человек. Меня не интереcует ничего из того, что он делает. Таким людям не меcто cреди тренеров у наc в Иcпании.

Тренер должен быть очень подготовленным, образованным, профеccиональным и чеcтным. И главное, что он должен быть примером жизни в общеcтве. А такого человека, как Глушаков, я не могу предcтавить вообще нигде. О тренерcкой карьере нечего и думать», — цитирует испанского специалиста Sport24.

36-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, сыграв 147 игр. За это время футболист стал чемпионом России.

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