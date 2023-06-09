Глушаков: российский футбол деградирует с 2018 года

Денис Глушаков сказал, что футбол в России стал деградировать после ЧМ-2018.

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– Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков?

– Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее.