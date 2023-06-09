Денис Глушаков сказал, что футбол в России стал деградировать после ЧМ-2018.
– Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков?
– Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее.
Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время – тот же Халк, например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно, – сказал хавбек «Пари НН» и бывший капитан «Спартака».
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Денис Глушаков: «Российский футбол деградирует с 2018 года. После ЧМ он стал слабее»
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