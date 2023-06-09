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Капитан «Сочи» Сослан Джанаев покинул клуб

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев покинул команду по окончании сезона.

Капитан «Сочи» Сослан Джанаев покинул клуб
© Матч ТВ

— Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего, — сообщается в клубном Telegram канале.

Джанаеву 36 лет. Голкипер выступал за сочинскую команду с 2019 года, провел 71 матч, 23 раза сохранил ворота в неприкосновенности. В сезоне 2021/22 футболист завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата России.

Ранее Джанаев защищал цвета московского «Спартака», грозненского «Терека» (сейчас — «Ахмат»), владикавказской «Алании», казанского «Рубина», «Ростова», польского клуба «Медзь». На его счету три игры за сборную России.

«Сочи» занял 10 е место в МИР РПЛ в сезоне 2022/23.

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