Агент Дивеева отреагировал на информацию, что защитник подписал новый контракт с ЦСКА

«Дивеев продлил контракт с ЦСКА? Нет, это ложь. Тот, кто пишет, что договор подписан, он лжёт. Когда ждать официальной информации? Такие вещи не прогнозируются. Думаю, надо дождаться официального релиза от клуба. Они первыми напишут, как только договор будет подписан. Просто журналисты часто впопыхах, в чрезмерном желании стать первыми носителями инсайда, забывают о какой-то этике. Просьба не писать в том, в чём вы не уверены и уважать свою профессию», — сказал Еремин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.