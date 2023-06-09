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Малком — лучший игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt. Федотов — лучший тренер

Интернет-портал Transfermarkt представил свою символическую сборную лучших игроков Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023.

Малком — лучший игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt
© Чемпионат.com

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Виллиан Роша, Мойзес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Родригао, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»).

Полузащитники: Вендел, Клаудиньо (оба — «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артём Карпукас («Локомотив»), Иван Обляков, Милан Гаич (оба — ЦСКА).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев, Квинси Промес (оба — «Спартак»), Малком («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»).

Всего в сборной оказалось 23 футболиста. Из них был собран стартовый состав из 11 человек.

Лучшим игроком был признан форвард «Зенита» Малком, лучшим молодым футболистом — полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. Наставник ЦСКА Владимир Федотов стал лучшим тренером.

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