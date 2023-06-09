Уткин пошутил про интимное видео Дзюбы

Василий Уткин: «У Дзюбы вышел сиквел программы «Ну так нельзя». Называется «Но если очень хочется, то можно»
Василий Уткин пошутил о сливе новых интимных видео Артема Дзюбы.
«У Артема Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя».
Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», – написал журналист и блогер Василий Уткин.
Напомним, что Дзюба и экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ведут юмористическое шоу в YouTube «Ну, так нельзя, ###».
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Василий Уткин: «У Дзюбы вышел сиквел программы «Ну так нельзя». Называется «Но если очень хочется, то можно»