Газзаев оценил финалистов Кубка России

"Финал есть финал, обе команды прошли длинный путь, чтобы побороться за титул, поэтому говорить о фаворитах нет смысла, - сказал Газзаев. - Если говорить о том, кто лучше выглядит, то, конечно, у ЦСКА психологический фон намного лучше, так как команда стала серебряным призером, а турнирная таблица является зеркалом чемпионата России. То есть та команда, которая занимает какое-то место, его заслуживает в течение сезона. Если брать по функциональному, техническому, тактическому действиям и индивидуальному мастерству, то, конечно, сегодня ЦСКА является фаворитом".