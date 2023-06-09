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Дзюба отреагировал на новые интимные видео с собой

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал новые интимные видео со своим участием, распространяемые в социальных сетях.

Дзюба отреагировал на новые интимные видео с собой
© РИА Новости

«Опять начался какой-то непонятный шум, опять пытаются что-то раздуть. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это правда неинтересно. Если кому-то это интересно — ваше право», — сказал Дзюба.

Сегодня, 9 июня, в социальных сетях стали распространяться новые видео интимного характера, которые, предположительно были записаны летом 2022 года. По информации различных телеграм-каналов, Дзюба отправлял эти ролики некой украинской девушке. Первые видео с форвардом появились в интернете в ноябре 2020 года.

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