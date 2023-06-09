Дзюба отреагировал на новые интимные видео с собой

«Опять начался какой-то непонятный шум, опять пытаются что-то раздуть. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это правда неинтересно. Если кому-то это интересно — ваше право», — сказал Дзюба.