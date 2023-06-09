Агент Сафонов: Промес играл в «Спартаке» так, чтобы не выслали в Голландию

«Были моменты, в которых я от него ждал чуть большего, но если именно весной и именно у «Спартака», то, думаю, да. Видимо, где-то на лёгкости сыграл, а может, попытался себя так проявить, чтобы не выдали обратно в Голландию», — приводит слова Сафонова издание «Татар-информ».