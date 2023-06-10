«Зная Месси, нельзя исключать возможность, что он сыграет на ЧМ-2026»

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нужно оставить дверь открытой. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но речь всё же идёт о Месси. Одну маленькую дверь нужно оставить открытой… Или две», — цитирует Агуэро Ole.