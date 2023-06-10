$82.64+0.5589.01+0.97

Агуэро: зная Месси, нельзя исключать возможность, что он сыграет на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро допустил, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году.

«Зная Месси, нельзя исключать возможность, что он сыграет на ЧМ-2026»
© Чемпионат.com

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нужно оставить дверь открытой. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но речь всё же идёт о Месси. Одну маленькую дверь нужно оставить открытой… Или две», — цитирует Агуэро Ole.

Этим летом Лионель Месси присоединился к американскому футбольному клубу «Интер Майами». В прошлом сезоне 34-летний нападающий отыграл 32 матча за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

На чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу, обыграв в финале национальную команду Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители