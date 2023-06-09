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Жена Федуна Салихова заявила, что интимное видео Дзюбы не отразится на "Локомотиве"

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала появление нового интимного видео футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы. Ее слова передает РИА Новости.

Салихова прокомментировала интимное видео Дзюбы
© globallookpress.com

«Это его личная жизнь. Я не вправе комментировать. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», — сказала Салихова.

9 июня в социальных сетях получило активное распространение новое откровенное видео с Артемом Дзюбой. Накануне стало известно, что видео Дзюбы было записано для украинской любовницы. Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что новое видео с футболистом было украдено в тот же раз, когда и старое.

На видео 34-летний футболист лежит в постели и записывает видео для девушки, которой он в числе прочего говорит: «Обожаю тебя! Ты такая краcивая-краcивая у меня. Неземная! Cкучаю по тебе очень cильно, думаю о тебе поcтоянно. Поcтоянно-поcтоянно. Мечтаю целоватьcя c тобой, мечтаю тебя обнимать, трогать, на ручки взять...»

Напомним, ранее интимное видео с участием форварда появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в петербургском «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

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