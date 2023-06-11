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Приезд Месси вызвал ажиотаж в Китае

Приезд нападающего Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины в Пекин стал главной темой в китайских социальных сетях в субботу, сообщает Reuters. 15 июня чемпионы мира сыграют в столице КНР товарищеский матч со сборной Австралии на Стадионе Трудящихся.

Приезд Месси вызвал ажиотаж в Китае
© GETTY IMAGES

В Пекине сотни болельщиков в футболках с фамилией Месси часами толпились в аэропорту и отеле, где остановилась сборная Аргентины. Многие из них вели прямые трансляции в социальных сетях, а некоторые скандировали фамилию игрока, надеясь мельком увидеть его. Некоторые китайские фанаты противопоставляли также популярность игрока критическому мнению о мужской сборной КНР.

Месси в седьмой раз приехал в Китай и в первый с 2017 года. Во время каждого из предыдущих визитов в страну многочисленные поклонники футболиста оказывали ему горячий приём.

Ранее на этой неделе было объявлено о переходе аргентинца из «ПСЖ» в «Интер Майами».

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