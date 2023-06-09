«Ростов» намерен выкупить Чернова у «Краснодара»

«Всё в процессе. Всё, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности всё сложится положительно. Но трансферы — дело такое, всё каждый день меняется. Есть суеверия на этот счёт», — приводит слова Шигаева «Матч ТВ».