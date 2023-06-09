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«Ростов» намерен выкупить Чернова у «Краснодара»

«Ростов» ведет переговоры с «Краснодаром» по выкупу контракта защитника Евгения Чернова. Об этом сообщает агент игрока Олег Шигаев.

«Ростов» намерен выкупить Чернова у «Краснодара»
© Спорт день за днем

«Всё в процессе. Всё, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности всё сложится положительно. Но трансферы — дело такое, всё каждый день меняется. Есть суеверия на этот счёт», — приводит слова Шигаева «Матч ТВ».

Чернов выступал за «Ростов» с 2019 по 2020 год. В октябре 2020 года россиянин перешел в «Краснодар». Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Чернов выступает за «Ростов» на правах аренды с лета 2022 года. В завершившемся сезоне защитник провел в составе желто-синих 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Арендное соглашение истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 «Ростов» с 53 очками занял 4-е место в РПЛ. На 3-м месте расположился «Спартак» с 54 очками. 2-е место занял ЦСКА (58). Победу в РПЛ за несколько туров до конца одержал «Зенит» (70). Петербургский клуб завоевал десятый чемпионский титул в своей истории и пятый подряд.

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