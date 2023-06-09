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Экс-вратарь «Краснодара» Синицын завершил профессиональную карьеру

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын объявил о завершении игровой карьеры.

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын завершил профессиональную карьеру
© РИА Новости

— Я думаю, что завершил игровую карьеру. Везде идет ставка на молодых, у меня нет практики продолжительное время. Это близко к завершению, не стоит питать какие то надежды. Рассмотрю ли варианты, если поступят? Всегда есть момент рассмотрения, почему нет? Нужно быть объективным и понимать, что сейчас кого то заинтересовать будет тяжело, — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

Последним клубом 34 летнего Синицына было махачкалинское «Динамо». Также голкипер вступал за «Читу», «Енисей», «Акрон» и «Нижний Новгород». Источник:Metaratings.ru

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