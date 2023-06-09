Экс-вратарь «Краснодара» Синицын завершил профессиональную карьеру
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын объявил о завершении игровой карьеры.
— Я думаю, что завершил игровую карьеру. Везде идет ставка на молодых, у меня нет практики продолжительное время. Это близко к завершению, не стоит питать какие то надежды. Рассмотрю ли варианты, если поступят? Всегда есть момент рассмотрения, почему нет? Нужно быть объективным и понимать, что сейчас кого то заинтересовать будет тяжело, — приводит слова Синицына Metaratings.ru.
Последним клубом 34 летнего Синицына было махачкалинское «Динамо». Также голкипер вступал за «Читу», «Енисей», «Акрон» и «Нижний Новгород». Источник:Metaratings.ru