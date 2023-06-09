Экс-вратарь «Краснодара» Синицын завершил профессиональную карьеру

— Я думаю, что завершил игровую карьеру. Везде идет ставка на молодых, у меня нет практики продолжительное время. Это близко к завершению, не стоит питать какие то надежды. Рассмотрю ли варианты, если поступят? Всегда есть момент рассмотрения, почему нет? Нужно быть объективным и понимать, что сейчас кого то заинтересовать будет тяжело, — приводит слова Синицына Metaratings.ru.