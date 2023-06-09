Гвардиола назвал победу в Лиге чемпионов мечтой

"Они способны атаковать как по центру, так и по флангам. Сдерживать их очень непросто. Если ввязаться с ними в игру один на один, они тебя уничтожат. Постараемся сыграть в обороне как можно лучше и в целом показать хорошую игру. Самое большое преимущество "Интера" в том, как они играют. Все их действия, особенно на левом фланге, исключительны. Они всегда находят возможность сделать экстра-пас", - сказал Гвардиола, добавив, что ему нужно найти решение, чтобы сыграть как можно более эффективно.