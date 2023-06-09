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Гвардиола назвал победу в Лиге чемпионов мечтой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что для успеха в финале в Лиге чемпионов нужны одержимость и желание, а победа в этом турнире станет мечтой.

Гвардиола назвал победу в Лиге чемпионов мечтой
© Российская Газета

За день до финала Лиги чемпионов главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил сильные стороны миланского "Интера" и рассказал об уроках после поражения от "Челси" в 2021 году.

"Они способны атаковать как по центру, так и по флангам. Сдерживать их очень непросто. Если ввязаться с ними в игру один на один, они тебя уничтожат. Постараемся сыграть в обороне как можно лучше и в целом показать хорошую игру. Самое большое преимущество "Интера" в том, как они играют. Все их действия, особенно на левом фланге, исключительны. Они всегда находят возможность сделать экстра-пас", - сказал Гвардиола, добавив, что ему нужно найти решение, чтобы сыграть как можно более эффективно.

Испанцу напомнили про неудачу в финале 2021 года, когда его команда уступила "Челси". Но Гвардиола считает, что это была совсем другая игра, и за два года многое изменилось.

Победу в финале наставник "Манчестер Сити" назвал мечтой. "Но для того, чтобы чего-то добиться, нужно быть одержимым и иметь желание", - добавил он.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в субботу в Стамбуле. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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