"Барселона" не подпишет форварда "ПСЖ" Неймара из-за образа жизни бразильца

Футбольный клуб "Барселона" не подпишет бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает Diario Sport. По данным издания, есть несколько причин, почему нападающий не вернется в каталонский клуб. Основная – финансовый фэйр-плей. "Барса" не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать.

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Кроме того, контракт Неймара с "ПСЖ" еще не истек, а значит сине-гранатовые должны договариваться с парижанами о компенсации.

"Барселону" смущают серьезные травмы, которые бразилец ранее получал, а также его образ жизни. В клубе сомневаются в эффективности футболиста в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Неймар в прошедшем сезоне провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в €70 млн.