СМИ: Месси не захотел оставаться в Европе из-за отношения к нему фанатов «ПСЖ»

Месси не захотел оставаться в Европе из-за отношения к нему фанатов «ПСЖ» — СМИ
Нападающий Лионель Месси принял решение не переходить в европейский клуб после того, как столкнулся с негативным отношением со стороны фанатов «ПСЖ», сообщает Marca.
У 35 летнего аргентинца был вариант вернуться в «Барселону», однако каталонский клуб не мог сделать ему официальное предложение из за финансовых ограничений. К тому же Месси остался разочарован отношением со стороны фанатов «ПСЖ», которые освистывали его в последних матчах. Поэтому он решил выбрать чемпионат, где на него будут оказывать меньшее давление.
В среду было объявлено, что Месси, покинувший «ПСЖ» по истечении контракта, продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами».
Месси большую часть профессиональной карьеры провел в «Барселоне». Последние два сезона семикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за французский «Пари Сен Жермен».