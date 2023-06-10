СМИ: Месси не захотел оставаться в Европе из-за отношения к нему фанатов «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси принял решение не переходить в европейский клуб после того, как столкнулся с негативным отношением со стороны фанатов «ПСЖ», сообщает Marca.

У 35 летнего аргентинца был вариант вернуться в «Барселону», однако каталонский клуб не мог сделать ему официальное предложение из за финансовых ограничений. К тому же Месси остался разочарован отношением со стороны фанатов «ПСЖ», которые освистывали его в последних матчах. Поэтому он решил выбрать чемпионат, где на него будут оказывать меньшее давление.