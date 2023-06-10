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Месси не захотел оставаться в Европе из-за отношения к нему фанатов «ПСЖ» — СМИ

Нападающий Лионель Месси принял решение не переходить в европейский клуб после того, как столкнулся с негативным отношением со стороны фанатов «ПСЖ», сообщает Marca.

СМИ: Месси не захотел оставаться в Европе из-за отношения к нему фанатов «ПСЖ»
© Матч ТВ

У 35 летнего аргентинца был вариант вернуться в «Барселону», однако каталонский клуб не мог сделать ему официальное предложение из за финансовых ограничений. К тому же Месси остался разочарован отношением со стороны фанатов «ПСЖ», которые освистывали его в последних матчах. Поэтому он решил выбрать чемпионат, где на него будут оказывать меньшее давление.

В среду было объявлено, что Месси, покинувший «ПСЖ» по истечении контракта, продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами».

Месси большую часть профессиональной карьеры провел в «Барселоне». Последние два сезона семикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за французский «Пари Сен Жермен».

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