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«Интер» и «Ньюкасл» хотели подписать Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед переходом в американский клуб имел ещё два варианта продолжения карьеры, сообщает La Porteria.

«Интер» и «Ньюкасл» хотели подписать Месси
© «ЧЕМПИОНАТ»

По сведениям источника, подписать игрока хотели английский «Ньюкасл» и миланский «Интер».

Ранее 35-летний Месси сам анонсировал переход в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. Возвращение аргентинца в «Барселону» не состоялось из-за финансовых проблем испанской команды. Форвард решил не ждать их возможного решения.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

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