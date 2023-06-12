«Интер» и «Ньюкасл» хотели подписать Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед переходом в американский клуб имел ещё два варианта продолжения карьеры, сообщает La Porteria.

Ранее 35-летний Месси сам анонсировал переход в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. Возвращение аргентинца в «Барселону» не состоялось из-за финансовых проблем испанской команды. Форвард решил не ждать их возможного решения.