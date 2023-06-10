Холанд оценил состав «Манчестер Сити»

«Как бы описал состав «Манчестер Сити» в целом? Поистине невероятный. Каждый из нас горит одним желанием — добиваться успеха изо дня в день. Мы поддерживаем друг друга, и так оно и должно быть, если мы хотим быть успешны. Это особенный коллектив парней, а также тренер, его штаб и остальной персонал», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.