Личная жизнь помешала Неймару вернуться в «Барселону»

В «Барселоне» решили отказаться от трансфера бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Diario Sport.

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По информации источника, помехой послужили три причины. Первой стал финансовый фэйр-плей, при котором каталонцы не могут гарантировать футболисту возможность подписания. Второй стали личная жизнь форварда и его образ жизни. Третьей причиной называется нежелание «Барселоны» платить компенсацию ПСЖ, так как контракт Неймара с французами еще не истек.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год, так как планирует остаться в Европе.