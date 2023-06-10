Появились новые данные о состоянии госпитализированного игрока ПСЖ

Врачи сообщили о состоянии вратаря французского ПСЖ Серхио Рико, госпитализированного после падения с лошади. Новые данные появились у Sud Ouest.

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По информации источника, испанский футболист начал идти на поправку.

«Есть обнадеживающие признаки, но мы должны оставаться очень осторожными», — заявили в больнице.

9 июня врачи сообщили, что футболиста снова ввели в искусственную кому. Отмечалось, что состояние спортсмена по-прежнему оценивается как тяжелое.

О госпитализации Рико стало известно 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.