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«Крылья Советов» выкупили полузащитника Бабкина у «Локомотива»

Самарские «Крылья Советов» выкупили у московского «Локомотива» права на полузащитника Сергея Бабкина. Сумма трансфера составила около 30 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Крылья Советов» выкупили полузащитника Бабкина у «Локомотива»
© Чемпионат.com

Сергей Бабкин находился в структуре «Локомотива» с июля 2019 года. Он был арендован самарским клубом в начале сезона-2022/2023. В Российской Премьер-Лиге полузащитник провёл 16 матчей за «Крылья Советов» и отметился одним забитым мячом. Также на счету 20-летнего футболиста шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» заняли 12-е место, избежав стыковых матчей по итогам последнего тура.

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