Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» обманом хотел заполучить Малкома

Бразильский помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра рассказал, как «ПСЖ» пытался обманным способом получить нападающего Малкома.
Ранее СМИ сообщили, что «ПСЖ» зимой хотел оформить трансфер Малкома бесплатно через правило ФИФА о возможности легионеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами. Однако летом «Зенит» внес в контракт бразильца пункт, согласно которому он не может по своему желанию стать свободным агентом. Из за этого петербургский клуб смог потребовать от парижан 30 миллионов евро за трансфер бразильца, на что в «ПСЖ» ответили отказом.
— Реален ли переход Малкома в «ПСЖ» летом?
— Летом? Не знаю. То, что было зимой, это действительно было. «ПСЖ» хотел перехитрить всех, но Малком молодец и не пошел на это. Он ему сказали: «Слушай, мы обо всем договорились, давай прилетай. Вот тебе самолет, здесь обо всем договоримся». Хорошо, что его агент, который очень опытный, сказал: «Вы что, с ума сошли? Как так можно?» Причем в «ПСЖ» даже с ним не связались. Агент им передал, что если они что то хотят, то пусть обращаются к Александру Медведеву. В принципе, я к этому отношусь спокойно. Мы были рядом. Понятно, что это «ПСЖ», там играли Месси, Неймар и Мбаппе, но ничего не было. Сейчас тоже тишина.
— Может ли Малком уйти в европейский топ клуб?
— Я думаю, что это реально. Он забил в России за сезон 23 мяча, вызван в сборную Бразилии… Это человек, который раньше играл в «Барселоне». Он достаточно молодой и хороший футболист. Но я не знаю, насколько он хочет этого, — сказал Оливейра в интервью YouTube каналу «СБГ шоу».
В минувшем сезоне 26 летний Малком провел за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач. Бразилец был признан лучшим игроком сезона в РПЛ.