Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» обманом хотел заполучить Малкома

— Летом? Не знаю. То, что было зимой, это действительно было. «ПСЖ» хотел перехитрить всех, но Малком молодец и не пошел на это. Он ему сказали: «Слушай, мы обо всем договорились, давай прилетай. Вот тебе самолет, здесь обо всем договоримся». Хорошо, что его агент, который очень опытный, сказал: «Вы что, с ума сошли? Как так можно?» Причем в «ПСЖ» даже с ним не связались. Агент им передал, что если они что то хотят, то пусть обращаются к Александру Медведеву. В принципе, я к этому отношусь спокойно. Мы были рядом. Понятно, что это «ПСЖ», там играли Месси, Неймар и Мбаппе, но ничего не было. Сейчас тоже тишина.