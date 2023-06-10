Игорь Акинфеев: «Мы должны умереть в финале Кубка России»
Футболисты ЦСКА в Суперфинале ФОНБЕТ Кубка России с «Краснодаром» отдадут все силы, чтобы одержать победу, заявил вратарь московской команды Игорь Акинфеев.
Финальный матч турнира пройдет в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 (мск). В последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году.
— Для меня это не просто финал, а Суперфинал. Мы ради, что попали сюда. Новая сетка сложная, с переездами, перелетами. Для меня и каждого нашего футболиста и болельщика это долгожданный финал. Никто не должен сомневаться, что мы оставим силы на поле. Все решают цифры на табло. Приложим все силы, чтобы сыграть хорошо.
— Что можете вспомнить из последнего финала ЦСКА?
— Игра была в Грозном при +35, звездный состав «Анжи», удаление Вернблума. С «Амкаром» в 2008 году тоже было непросто. Финал тем и краше, что цена ошибки возрастает в несколько раз. Иногда финалы бывают скучными, потому что кто то не хочет совершить ошибку. У нас завтра новый финал, мы должны умереть на поле. Если ты хочешь выиграть титулы и трофеи, по другому быть не может. Тот ЦСКА умирал на поле, надеюсь, нынешнее поколение проникнется этим. Тренер может говорить что угодно, но если у тебя в голове сидит, что ты хочешь выиграть трофей, то все получится, — передает слова Акинфеева корреспондент «Матч ТВ».