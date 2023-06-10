$82.64+0.5589.01+0.97

Тарасова прокомментировала появление интимных видео Дзюбы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новые интимные видео с участием футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

Тарасова прокомментировала появление интимных видео Дзюбы
© РИА Новости

«Знаете что, мне прям хочется послать всех, кто за чужой жизнью так глубоко следит», - заявила тренер.

Роднина добавила, что не стоит лезть в личную жизнь Дзюбы, он может жить как хочет. Главное – без нарушений закона.

Губерниев: у Дзюбы большой размер, девушки хотят смотреть

Спортсмен заявил, что в последние дни его шантажировали этими видеозаписями, но он не знает, кто это делает и для чего. Данные кадры, по его словам, были сделаны давно.

Ранее Джигурда и Волочкова призвали спокойно отнестись к новому скандалу с Дзюбой. Интимные видео с футболистом стали распространяться в Telegram-каналах с 9 июня.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители