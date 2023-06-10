Тарасова прокомментировала появление интимных видео Дзюбы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новые интимные видео с участием футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

«Знаете что, мне прям хочется послать всех, кто за чужой жизнью так глубоко следит», - заявила тренер.

Роднина добавила, что не стоит лезть в личную жизнь Дзюбы, он может жить как хочет. Главное – без нарушений закона.

Спортсмен заявил, что в последние дни его шантажировали этими видеозаписями, но он не знает, кто это делает и для чего. Данные кадры, по его словам, были сделаны давно.