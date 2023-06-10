Де Брёйне заменили из-за травмы в финале Лиги чемпионов

В эти минуты в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьяд» проходит финальный матч Лиги чемпионов. Встречаются «Манчестер Сити» и «Интер».

Уже в первом тайме «горожане» лишились своего капитана, бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне. Хавбек английского клуба получил травму и был заменён на 36-й минуте. Вместо него на поле вышел Фил Фоден.

Примечательно, что де Брёйне не смог доиграть и предыдущий финал «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Тогда «горожане» встречались с «Челси» и уступили со счётом 0:1.