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Де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле в первом тайме

Де Брёйне заменили из-за травмы в финале Лиги чемпионов
Фото: BetassistBetassist

В эти минуты в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьяд» проходит финальный матч Лиги чемпионов. Встречаются «Манчестер Сити» и «Интер».

Уже в первом тайме «горожане» лишились своего капитана, бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне. Хавбек английского клуба получил травму и был заменён на 36-й минуте. Вместо него на поле вышел Фил Фоден.

Примечательно, что де Брёйне не смог доиграть и предыдущий финал «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Тогда «горожане» встречались с «Челси» и уступили со счётом 0:1.

В настоящее время заканчивается первый тайм матча «Манчестер Сити» — «Интер». Пока счёт не открыт. В первом тайме у команд практически не было опасных моментов.

Футбол,Фил Фоден,
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