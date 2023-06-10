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«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, победив «Интер» в финале

Завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов
© globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Родри, открыв счёт на 68-й минуте матча. В роли ассистента выступил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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