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Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против «Интера». Об этом говорится на Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов
© Lenta.ru

Встреча прошла на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу горожан. 26-летний Эрнандес забил единственный мяч в этой игре, поразив ворота соперников на 68-й минуте.

Эрнандес играет за «Манчестер Сити» с 2019 года. Вместе с командой он также выиграл Кубок Англии и трижды побеждал в чемпионате страны.

Другой игрок «Манчестер Сити» Хулиан Альварес установил уникальный рекорд в матче с «Интером». 23-летний нападающий стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионат мира и оформившим требл в одном сезоне. Помимо победы в финале Лиги чемпионов, клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии. В декабре 2022 года Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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