Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против «Интера». Об этом говорится на Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча прошла на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу горожан. 26-летний Эрнандес забил единственный мяч в этой игре, поразив ворота соперников на 68-й минуте.

Эрнандес играет за «Манчестер Сити» с 2019 года. Вместе с командой он также выиграл Кубок Англии и трижды побеждал в чемпионате страны.