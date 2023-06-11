Родриго Эрнандес признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

«Интеру» хорошо удавалось сдерживать нападающих «Сити» большую часть матча, однако на 68-й минуте свое слово сказал Родри. Он не только блестяще действовал в опорной зоне, но и забил гол, ставший в итоге победным», — говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.