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Бэйл сделал выбор между Мбаппе и Холандом

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал выбор между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Бэйл сделал выбор между Мбаппе и Холандом
© GETTY IMAGES

«Мбаппе или Холанд? Мбаппе. Холанд — отличный игрок и бомбардир, но Мбаппе может тащить команду», — приводит слова Бэйла Sportskeeda.

В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Франции.

Холанд, в свою очередь, провёл 53 матча во всех турнирах, записав в свой актив 52 гола и 9 результативных передач. В составе «горожан» норвежский нападающий оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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