Бэйл сделал выбор между Мбаппе и Холандом

«Мбаппе или Холанд? Мбаппе. Холанд — отличный игрок и бомбардир, но Мбаппе может тащить команду», — приводит слова Бэйла Sportskeeda.

В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Франции.