«Манчестер Сити» повторил рекорд Лиги чемпионов

В субботу, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов-2022/23 между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером". Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой "Сити" со счетом 1:0.

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Английский клуб победил в турнире, не проиграв ни одного матча. Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы на групповом этапе сыграла с дортмундской "Боруссией" (2:1, 0:0), "Севильей" (4:0, 3:1), и "Копенгагеном" (5:0, 0:0), в плей-офф — с "Лейпцигом" (1:1, 7:0), мюнхенской "Баварией" (3:0, 1:1) и мадридским "Реалом" (1:1, 4:0).

"Манчестер Сити" стал десятой командой в истории Лиги чемпионов/ Кубка европейских чемпионов, кто выиграл турнир без поражений.

До "горожан" это удавалось дважды итальянскому "Милану", нидерландскому "Аяксу", английским "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед", и по разу "Баварии", испанской "Барселоне", "Интеру", французскому "Марселю" и сербской "Црвене Звезде".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" завоевал требл по итогам сезона-2022/23.