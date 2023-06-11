$82.64+0.5589.01+0.97

Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов, в котором английский "Манчестер Сити" встречался с итальянским "Интером", пропал отец тренера "горожан" Энцо Марески. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Стамбуле во время финала ЛЧ
© Максим Гужевский/«Газета.Ru»

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой "Сити" со счетом 1:0.

По информации издания, отец Марески исчез в день игры. Отмечается, что мужчину все еще не удалось найти. Турецкая полиция продолжает поиски отца экс-футболиста итальянского "Ювентуса" и испанской "Севильи".

«Манчестер Сити» повторил рекорд Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. На 68-й минуте полузащитник английской команды Родриго Эрнандес забил единственный мяч финального матча. Ему ассистировал Бернарду Силва.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Интером" высказался о повторении требла сэра Алекса Фергюсона.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители