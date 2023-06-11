Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Стамбуле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов, в котором английский "Манчестер Сити" встречался с итальянским "Интером", пропал отец тренера "горожан" Энцо Марески. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой "Сити" со счетом 1:0.

По информации издания, отец Марески исчез в день игры. Отмечается, что мужчину все еще не удалось найти. Турецкая полиция продолжает поиски отца экс-футболиста итальянского "Ювентуса" и испанской "Севильи".

"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. На 68-й минуте полузащитник английской команды Родриго Эрнандес забил единственный мяч финального матча. Ему ассистировал Бернарду Силва.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.