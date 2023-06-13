Спортивного директора «ПСЖ» могут уволить после ситуации с Мбаппе

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи может уволить спортивного директора Луиса Кампоса. Об этом сообщает Get French Football News.

Руководство французского клуба находится в ярости из-за решения нападающего команды Килиана Мбаппе не продлевать контракт, что может отразиться на спортдиректоре команды.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу после отказа игрока продлевать контракт.

Напомним, что контракт «ПСЖ» и Мбаппе истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 34 матчах, забив 29 мячей и пять раз отметившись результативными передачами. «ПСЖ» вновь стал чемпионом Лиги 1.

Однако, парижане в этом сезоне смогли добраться лишь до 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии».