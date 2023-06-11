Модрич всерьёз обдумывает предложение из Саудовской Аравии

Хорватский полузащитник Лука Модрич задумывается над предложением из Саудовской Аравии, сообщает Cope.

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Аравийские клубы планируют перевести в свою лигу последних обладателей «Золотого мяча». После перехода Месси в МЛС, предложение 37-летнему полузащитнику было значительно увеличено, поэтому трансфер вице-капитана мадридского «Реала» сейчас действительно возможен.

Недавно хорват был уверен, что останется в «Реале», но полученное предложение всё изменило. В ближайшие дни игрок определит дальнейшее развитие своей карьеры.