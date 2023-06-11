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Модрич всерьёз обдумывает предложение из Саудовской Аравии

Хорватский полузащитник Лука Модрич задумывается над предложением из Саудовской Аравии, сообщает Cope.

Модрич всерьёз обдумывает предложение из Саудовской Аравии
© Чемпионат.com

Аравийские клубы планируют перевести в свою лигу последних обладателей «Золотого мяча». После перехода Месси в МЛС, предложение 37-летнему полузащитнику было значительно увеличено, поэтому трансфер вице-капитана мадридского «Реала» сейчас действительно возможен.

Недавно хорват был уверен, что останется в «Реале», но полученное предложение всё изменило. В ближайшие дни игрок определит дальнейшее развитие своей карьеры.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Лука модрич провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Полузащитник выступает за мадридский «Реал» с сезона-2012/2013, он перешел в испанию из лондонского «Тоттенхэма».

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