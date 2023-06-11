«Манчестер Юнайтед» планирует купить вратаря Диогу Кошту

«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Порту» Диогу Кошту.

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Тренер английского клуба Эрик тен Хаг уже одобрил трансфер, однако руководство «красных дьяволов» считает запрошенную «Порту» цену в € 75 млн слишком высокой, сообщает A Bola.

«Манчестер Юнайтед» постарается сбить цену за голкипера, но португальский клуб не намерен идти на уступки и утверждает, что сделка может быть осуществима только за € 75 млн.

В розыгрыше португальской лиги сезона-2022/2023 Диогу Кошта поучаствовал в 33 матчах и пропустил 22 гола. На его счету 17 «сухих» матчей.

Всю свою профессиональную карьеру Кошта провёл в расположении «Порту». Сначала это был второй состав клуба, с сезона-2019/2020 — основной.