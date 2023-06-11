В сборной Катара отреагировали на слухи о товарищеском матче с Россией

Пресс-секретарь сборной Катара по футболу Али Аль-Салат прокомментировал слухи о проведении товарищеского матча с командой России ближайшей осенью.

«Товарищеcкий матч между cборными Катара и Роccии в cентябре? Пока у наc нет данной информации. Еcли она поcтупит, то обязательно об этом оповеcтим», — приводит слова Аль-Салата Sport24.

Сборная России трижды в своей истории играла против Катара, в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча сборных прошла в Дохе, где хозяева одержали победу (2:1).

Напомним, 23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.