«Факел» и «Пари НН» сохранили места в премьер-лиге

За право на следующий год играть в сильнейшем футбольном дивизионе команды боролись с представителями ФНЛ.

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Воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» сохранили на следующий сезон места в Российской премьер-лиге.В переходных матчах с командами ФНЛ «Факел» играл с красноярским «Енисеем» и дважды выиграл - 1:0 и 2:0.«Пари НН» встречался с московской «Родиной».