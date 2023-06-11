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«Факел» и «Пари НН» сохранили места в премьер-лиге

За право на следующий год играть в сильнейшем футбольном дивизионе команды боролись с представителями ФНЛ.

«Факел» и «Пари НН» сохранили места в премьер-лиге
© Inc-News

Воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» сохранили на следующий сезон места в Российской премьер-лиге.В переходных матчах с командами ФНЛ «Факел» играл с красноярским «Енисеем» и дважды выиграл - 1:0 и 2:0.«Пари НН» встречался с московской «Родиной».

Первый матч нижегородцы выиграли 3:0, второй - проиграли 0:2, но все же сохранили место в премьер-лиге.

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