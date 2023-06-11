«Рома» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Лиона» Ауаром

В итальянскую команду 24 летний футболист перешел на правах свободного агента. Хавбек заключил соглашение до 2028 года.

— Это отличный клуб с великой историей, я рад перейти в «Рому». Я думаю, что это хороший вариант для меня. Клуб обладает качественными футболистами и уникальными болельщиками, — приводит слова Ауара официальный сайт клуба.

Алжирский футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах в текущем сезоне, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Ауар выступал за «Лион» с 2017 года, портал transfermarkt оценивает стоимость трансфер футболиста в 15 миллионов евро.