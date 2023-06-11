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Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА

Сборная России по футболу переместилась с 10 на 18 место в таблице коэффициентов УЕФА из-за дисквалификации по политическим мотивам. Новая таблица опубликована на сайте организации в воскресенье.

Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА
© РИА Новости

Первое место в таблице по итогам сезона-2022/23 занимает Англия со 109,570 балла. Следом расположились Испания (92,998) и Германия (82,481).

В десятку также вошли Италия, Франция, Голландия, Португалия, Бельгия, Шотландия и Австрия.

Россия оказалась на 18 месте с 26,215 балла.

При этом главную роль сыграло отстранение российской сборной от турниров УЕФА по политическим мотивам. Из-за этого нашей команде начисляется наименьшая сумма, которую российские клубы набрали за последние пять лет.

В предыдущей таблице Россия занимала 10-е место с 34,482 очка.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов каждой страны для участия в еврокубках.

В феврале прошлого года УЕФА отстранила российские клубы и сборные от своих соревнований. Предлогом стала ситуация на Украине.

Ранее олимпийский чемпион Андрей Коваленко назвал позорищем ситуацию в Европе, где «политика съедает весь спорт».

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