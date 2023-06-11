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ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €17,43 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить московскому ЦСКА €17,43 млн за трансфер хорватского хавбека Николы Влашича. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €17,43 млн
© РИА Новости

Отмечается, что «Вест Хэм» не сумел доказать, что отсутствие выплат за Влашича из-за санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Англичане должны выплатить ЦСКА деньги до 31 июля, иначе сумма долга увеличится до €25,65 млн. Кроме того, «Вест Хэму» могут запретить регистрировать новых игроков в течение трех лет.

Влашич провел нынешний сезон в итальянском «Торино» на правах аренды. С 2018 по 2021 год полузащитник выступал за ЦСКА..

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о главных действующих лицах суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

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