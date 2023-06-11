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ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти и завоевал Кубок России

Завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

ЦСКА завоевал Кубок России
© чемпионат

Напомним, счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнив одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.

Московский ЦСКА стал восьмикратным обладателем национального кубка.

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