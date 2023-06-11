ЦСКА завоевал Кубок России

Завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.