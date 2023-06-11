ЦСКА завоевал Кубок России

ЦСКА выиграл Кубок России по футболу, став обладателем этого трофея восьмой раз в истории. Об этом сообщает «Чемпионат».

Суперфинал ЦСКА – Краснодар состоялся в «Лужниках». Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

В первом тайме игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун в своей штрафной сбил армейца Константина Кучаева. Назначенный пенальти реализовал Фёдор Чалов.

На 51-й минуте второго тайма счет сравнял краснодарец Джон Кордоба, замкнув фланговую подачу.

В серии пенальти удачливее были армейцы 6:5.