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В РФС назвали призовые ЦСКА за победу в Кубке России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о размере призового фонда турнира, назвав сумму, которую получит победитель.

В РФС назвали призовые ЦСКА за победу в Кубке России
© РИА Новости

«Бабаев сказал, что победитель Кубка России получит от 320 до 350 миллионов? Роман Юрьевич перепутал. Призовой фонд существенно ниже. В зависимости от выручки посмотрим. У нас в регламенте указана чёткая сумма, которую получают клубы фиксировано за стадию. По нарастающим итогам команда, которая дошла до финала и его выиграла его — это около 300 миллионов. Но это не за один матч, за весь турнир.

ЦСКА завоевал Кубок России

Год назад призовой фонд всего турнира был 250 миллионов. Когда телевизионный вещатель начнёт ещё эффективнее транслировать, тогда настанут эти золотые времена», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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