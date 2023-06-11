В РФС назвали призовые ЦСКА за победу в Кубке России

«Бабаев сказал, что победитель Кубка России получит от 320 до 350 миллионов? Роман Юрьевич перепутал. Призовой фонд существенно ниже. В зависимости от выручки посмотрим. У нас в регламенте указана чёткая сумма, которую получают клубы фиксировано за стадию. По нарастающим итогам команда, которая дошла до финала и его выиграла его — это около 300 миллионов. Но это не за один матч, за весь турнир.