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Вратарь ЦСКА Акинфеев завоевал 21-й трофей в карьере

Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в финальном матче Кубка России.

Вратарь ЦСКА Акинфеев завоевал 21-й трофей в карьере
© РИА Новости

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завоевал 21-й трофей в карьере. Голкипер является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и семикратным победителем Суперкубка. В 2005 году Акинфеев вместе с ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.

Напомним, встреча, прошедшая на столичном стадионе «Лужники», закончилась победой ЦСКА в серии пенальти.

На 32-й минуте счет в матче открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов. Форвард реализовал 11-метровый удар. На 50-й минуте атакующий игрок «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счет на табло.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка России сезона-2022/2023 В прошлом году Кубок России завоевал «Спартак», который обыграл «Динамо» в финале год назад.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил прошедший финал Кубка России.

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