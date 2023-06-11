Президент РФС рассказал о переговорах с УЕФА о переходе в Азию

«Поговорили с президентом УЕФА, регулярно общаюсь с УЕФА и другими коллегами. Если бы все зависело от меня, то давно бы играли международные матчи. Ведем переговоры, но пока не могу ничего говорить. В данный момент проходят консультации с УЕФА», — сказал Дюков.