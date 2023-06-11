Президент РФС рассказал о переговорах с УЕФА о переходе в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведутся переговоры о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова передает «Матч ТВ».
«Поговорили с президентом УЕФА, регулярно общаюсь с УЕФА и другими коллегами. Если бы все зависело от меня, то давно бы играли международные матчи. Ведем переговоры, но пока не могу ничего говорить. В данный момент проходят консультации с УЕФА», — сказал Дюков.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности с Катаром о проведении выездного товарищеского матча в сентябре текущего года.