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Алексей Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов сообщил, что покинет клуб.

Алексей Ионов объявил об уходе из «Краснодара»
© чемпионат

«Я покидаю «Краснодар». Сегодня была моя последняя игра в составе клуба. Я поблагодарил в раздевалке ребят, руководство и медицинский персонал за работу. Сказал, что увидимся на футбольных полях. Пожелал удачи. Ещё хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за то, что он делает для молодого поколения и для футбола», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич просил руководство южан продлить контракт с 34-летним полузащитником, срок действия договора с которым истекает 30 июня 2023 года.

Алексей Ионов перебрался в «Краснодар» из «Ростова» в 2020 году, «быки» заплатили за футболиста €3,5 млн. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей, также в активе Ионова один результативный пас. Кроме того, Ионов провёл 11 матчей в Кубке России. Ранее Ионов выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи» и московское «Динамо».

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