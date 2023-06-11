Алексей Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

«Я покидаю «Краснодар». Сегодня была моя последняя игра в составе клуба. Я поблагодарил в раздевалке ребят, руководство и медицинский персонал за работу. Сказал, что увидимся на футбольных полях. Пожелал удачи. Ещё хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за то, что он делает для молодого поколения и для футбола», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.